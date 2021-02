freenet-Aktie: Mit Dividenden-Schub und weiteren Überraschungen

€uro am Sonntag

Der Telekommunikationsanbieter will einen Teil der Einnahmen aus dem Verkauf seiner Beteiligung am Schweizer Mobilfunkunternehmen Sunrise an seine Anleger ausschütten. Für 2020 plant der Konzern eine reguläre Dividende von 1,50 Euro je Aktie sowie eine Sonderdividende von 15 Cent, nachdem im vergangenen Jahr lediglich vier Cent je Anteilschein ausgeschüttet wurden. Zudem wollen die Büdelsdorfer eigene Aktien im Volumen von bis zu 7,6 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen.

Experten sehen die angekündigten Schritte durchweg positiv. Damit werde freenet seinem Ruf als stabiler Dividendentitel wieder gerecht. Sie trauen der Aktie auch für die kommenden Jahre eine Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Bereich zu - trotz fehlender Erträge aus der Sunrise-Beteiligung.

Belohnung: freenet belohnt seine Aktionäre wieder. Das verspricht mit intaktem Geschäftsmodell erfreuliche Renditen. Kaufen.

















