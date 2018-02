GlaxoSmithKline: Generika drohen

€uro am Sonntag

Man sei "zunehmend zuversichtlich", den bereinigten Gewinn je Aktie bis zum Ende des Jahrzehnts durchschnittlich im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern, so Konzernchefin Emma Walmsley. Im vergangenen Jahr stieg er um vier Prozent.2018 wird womöglich schwierig: Der bereinigte Gewinn könnte schrumpfen, falls günstige Kopien des Asthma­-Inhalators Advair in den USA auf den Markt kommen. Ohne Generika-Konkurrenz wäre für Glaxo ein Plus von vier bis sieben Prozent drin. Walmsley hat seit ihrem Start im vergangenen Jahr etliche Topmanager ausgetauscht und stellt die Produktpipeline neu auf mit Fokus unter anderem auf Atemwegs- und HIV-Arzneien. Glaxo gilt außerdem als potenzieller Käufer für Pfizers Geschäft mit rezeptfreien Wirkstoffen.: Die hohe Dividendenrendite müssen Anleger mit erheblichen Unsicherheiten im operativen Geschäft bezahlen. Halten.