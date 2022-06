Hornbach Holding-Aktie: Ausblick ist getrübt

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Der bereinigte Gewinn (Ebit) sinkt um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz im Vergleich zum Vorjahreswert von 362,6 Millionen Euro. Zuvor ging der Vorstand nur von einem leichten Minus aus. Die Umsatzprognose hingegen bleibt unverändert. In den vorläufigen Zahlen für das erste Quartal weist der SDAX-Konzern einen Umsatz von 1,81 Milliarden Euro aus. Das sind rund acht Prozent mehr als im Vorjahresquartal und somit ein erneuter Rekordwert. Die Verkäufe waren zu Jahresbeginn von einer "stabilen Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerprodukten geprägt". Steigende Kosten wirkten sich jedoch negativ auf Marge und Gewinn aus. Die endgültigen Zahlen werden am 29. Juni veröffentlicht. Absturz: Die Hornbach-Aktie bricht nach der Prognosekürzung ein. Anleger sollten die Entwicklung der kommenden Quartale abwarten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HORNBACH Holding Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HORNBACH Holding Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HORNBACH Holding

Bildquellen: HORNBACH Holding, Nessluop / Shutterstock.com

_____________________________________