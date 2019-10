K+S-Aktie: Ein geplatzter Traum

GO

Werbung

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX deutlich schwächer -- GRENKE hebt Ausblick an -- Bayer stellt Bedingungen für Glyphosat-Vergleich in USA -- Flutter Entertainment, ExxonMobil, Drägerwerk im Fokus

WeWork gerät nach gescheitertem Börsengang immer stärker unter Druck. Ecuador will die OPEC verlassen. Institute senken Wachstumsprognose erneut deutlich. SAP und GK Software entwickeln Softwarelösungen für den Einzelhandel. Münchner Immobilien-Investor Domicil will an die Frankfurter Börse.