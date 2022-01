Lucid Group: Ankündigung treibt Kurs

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Bereits seit Anfang vergangener Woche erholt sich der Kurs. Zunächst hatte Citi-Analyst Itay Michaeli die Aktie mit seinem Kommentar wieder in positives ­Terrain gebracht. Er empfiehlt die Aktie zum Kauf und sieht das Preisziel bei 57 Dollar. Nun hat Lucid angekündigt, die im Oktober in den USA gestartete Auslieferung der ersten Modelle in diesem Jahr auch in Europa aufzunehmen. Zudem sollen ebenfalls noch 2022 weitere Modelle auf den Markt kommen.

Seit dem Tiefpunkt der Aktie ging es um mehr als 20 Prozent nach oben. E-Autohersteller liegen im Trend, bei Kunden wie Investoren. Steigende Absatzzahlen der Konkurrenten wie Tesla und Nio beleben auch die Fantasie für die Lucid-Aktie.

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

