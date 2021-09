Lufthansa-Aktie: Thiele-Witwe verkauft Lufthansa

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag



Sie rutschte unter die Drei-Prozent-Schwelle, zuvor lag die Beteiligung bei 4,52 Prozent. Als das Aktienpaket im Frühjahr an die Witwe übergegangen war, umfasste es noch gut zehn Prozent. Thiele war in der Corona-Krise größer bei Lufthansa eingestiegen und im Februar kurz vor seinem 80. Geburtstag überraschend gestorben.

