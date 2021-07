Nagarro: Die Wachstumsaktie

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger Euro am Sonntag



Die ebenfalls in München angesiedelte Firma entwickelt Software für Unternehmen in zahlreichen Branchen, für deren individuelle Anforderungen es keine passende Standardprogramme gibt. Das können Programmierungen von Anwendungen oder komplette Prozesse sein. Analysten trauen der Firma mit zuletzt gut 430 Millionen Euro Umsatz bis mindestens 2023 ein jährliches Wachstum von im Schnitt mehr als 15 Prozent zu. Für 2021 werden bei 495 Millionen Euro Umsatz gut 24 Millionen Euro Nettogewinn erwartet.

