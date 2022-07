Nike-Aktie: Sorge um China

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 46,7 Milliarden Dollar. Der Vorstand warnte jedoch vor anhaltenden Lieferkettenproblemen und weiteren Lockdowns in China. "Wir sind vorsichtig, was China und die Region betrifft", so Finanzchef Matthew Friend. Im ersten Quartal soll der Umsatz stagnieren, auf Jahressicht rechnet Nike mit niedrigen zweistelligen Zuwachsraten. Friend warnte außerdem vor einem verstärkten Margendruck im neuen Geschäftsjahr. In China brachen die Verkäufe im vierten Quartal um fast 20 Prozent ein, weshalb sich die Lagerbestände bis Ende Mai um 23 Prozent erhöhten - das klingt nach Rabatten. Auch steigende Kosten belasten den Gewinn.

Investment: Der Dauerrenner steht unter Druck. Um 100 Euro gibt es eine Unterstützungszone. Chance für mutige Langfristanleger.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

___________________________________