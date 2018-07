Nordex: Warum die Trendwende endlich gelingen kann

€uro am Sonntag

Die spanische Karte war der Trumpf der Norddeutschen: Das Windkraftunternehmen Nordex zieht in Brasilien den größten Einzelauftrag seiner Firmengeschichte an Land. Chef José Luis Blanco Diéguez, der von der spanischen Acciona Windpower kam, jenem Unternehmen, das die Hanseaten 2016 übernommen hatten, darf sich freuen. Denn die langjährigen Beziehungen der Spanier zu Kunden im südamerikanischen Markt zahlen sich aus: Nordex wird ab Oktober 2019 den Windpark Lagoa dos Ventos im Bundesstaat Piauí im Norden des Landes ausstatten. Für den Versorger Enel Green Power errichten die Hamburger 191 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 595 Megawatt. Anschließend kümmert sich das TecDAX -Unternehmen mindestens zwei Jahre lang um den Service., zumal sich in der von Preiskämpfen geplagten Branche kein Anbieter leichttut. Das Auftragsvolumen ist geheim. Früher galt die Faustformel: eine Million Euro pro Megawatt. Wegen des Preisdrucks gilt das schon lange nicht mehr. "Das Ordervolumen dürfte um die 400 Millionen Euro betragen", schätzt Industrie-Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank Doch auch damit hellt sich das fundamentale Bild deutlich auf. Der Auftrag sorgt Growe zufolge für bessere Auslastung der Fertigungskapazitäten in Brasilien über das Jahr 2020 hinaus. Das sollte sich positiv in der Gewinnmarge niederschlagen. Viele Börsianer sind zwar noch skeptisch. Denn im Herbst 2016 und ein weiteres Mal im Februar 2017 hatte Nordex Anleger mit Gewinnwarnungen geschockt, der Kurs halbierte sich. Auch danach riss der Strom der ­Negativmeldungen nicht ab, die Aktie geriet etwa nach einer Warnung des Wettbewerbers Siemens- Gamesa im Herbst 2017 erneut unter Druck.. Für 2018 prognostiziert Nordex zwar bloß 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro Umsatz - deutlich weniger als die 3,1 Milliarden des Vorjahrs. Nach dem Brasilien-Auftrag ist es aber wahrscheinlicher, dass der Konzern die Schätzungen der Analysten für 2020 trifft. Diese liegen im Schnitt bei gut drei Milliarden Euro Umsatz sowie einem Sprung beim operativen Gewinn (Ebit) auf 92 Millionen. 2018 schreibt Nordex demnach Verluste, nächstes Jahr soll es wieder Gewinne geben., denn er belegt, dass kleinere Spieler im Markt noch Chancen gegen dreimal so große Riesen wie Siemens-Gamesa oder Vestas haben - auch bei Großkunden.______________