Norwegian Cruise Line-Aktie: Trendwende voraus

Der bereinigte Verlust von Norwegian Cruise Line lag bei 1,93 Dollar je Aktie, die Konsensschätzung bei einem Minus von 1,97 Dollar. Unter dem Strich verbuchte der in Miami ansässige Konzern einen Quartalsverlust von 718 Millionen Dollar. Inzwischen sind in den USA Kreuzfahrten wieder erlaubt, wenn auch nur mit Hygienemaßnahmen. So verlangt Norwegian von seinen Passagieren einen Impfnachweis.

Der Konzern geht davon aus, dass bis Jahresende 75 Prozent der Kapazitäten im Einsatz sind. 100 Prozent sollen ab April 2022 bereitstehen. Analysten gehen entsprechend davon aus, dass Norwegian im kommenden Jahr den Weg zurück in die Gewinnzone findet. Die Aktie reagierte deutlich positiv auf die neusten Entwicklungen.

