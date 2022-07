Prosus-Aktie: Prosus mit klarer Strategie

€uro am Sonntag

Mit dem Geld sollen Aktienrückkäufe der eigenen Papiere sowie der Muttergesellschaft Naspers finanziert werden. Der Markt reagierte positiv auf die Neuigkeiten, die Aktie schnellte zeitweise um knapp ein Fünftel nach oben. Trotzdem wird die Holding weiterhin unter dem Wert der Beteiligungen gehandelt. Während die Marktkapitalisierung bei knapp 125 Milliarden Euro liegt, wird der Nettowert aller Beteiligungen, zu denen auch der Essenslieferdienst Delivery Hero gehört, auf rund 175 Milliarden Euro beziffert. Das Management will die 30-prozentige Beteiligung an Tencent so lange reduzieren, bis die Lücke geschlossen ist. Der Investor stellt damit die Einstiegschance bei chinesischen Tech-Werten erst mal hinten an.

Power: Die Prosus-Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Anleger könnten von einer Kurserholung profitieren. Attraktiv.

