Rio Tinto: Starkregen hilft auch dem Aktienkurs

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Starkregen machen in der Region die Förderung des Rohstoffs zur Herstellung von Stahl bis auf Weiteres unmöglich. Die Preise für Eisenerz zogen an, genauso wie jene für Nickel. Der Auslöser dafür war ein Bericht der US-Bank Goldman Sachs über Lieferengpässe und eine steigende Nachfrage für das Metall, das in den Akkus für Elektro- und Hybridautos verbaut wird.

Fazit: Die günstige Bewertung der Aktie von Rio Tinto und des Rohstoffsektors sowie die hohe Dividendenrendite sind weitere Kurstreiber.

