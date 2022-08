Symrise-Aktie: Mit mehr Wachstum

€uro am Sonntag

Der bereinigte Gewinn (Ebitda) kletterte auf Jahressicht um 15,7 Prozent auf 486 Millionen Euro. Chef Heinz-Jürgen Bertram bleibt für das Gesamtjahr optimistisch und hebt die Prognose an. Der Umsatz soll im zweiten Halbjahr um mehr als sieben Prozent wachsen, bislang lag das Ziel bei fünf bis sieben Prozent. Die gestiegenen Kosten zeigten sich in einer etwas geringeren Profitabilität. Die Marge lag bei 21,5 Prozent, knapp unter dem Vorjahreswert von 22 Prozent. Symrise ist es gelungen, rund 70 Prozent des Kostenanstiegs an Kunden - Konzerne wie Beiersdorf, Henkel und L’Oréal - weiterzugeben. Für 2022 rechnet der Vorstand weiterhin mit 21 Prozent Marge.

Chance: Starke Zahlen bringen Schwung. Charttechnische Unterstützungen unterhalb von 110 Euro sichern ab. Gute defensive Aktie.

