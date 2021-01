thyssenkrupp-Aktie: Stahlpreis stützt

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Mit der Ankündigung der Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen im November vergangenen Jahres setzen Anleger verstärkt auf konjunktursensible Unternehmen. Das hat auch die Papiere von thyssenkrupp aus dem Tief vom November bei knapp unter vier Euro geholt. Aktuell notiert die Aktie bei um die neun Euro.

Angetrieben wird der Kurs in Erwartung einer weltweiten wirtschaftlichen Erholung mit zunehmenden Investitionen, etwa in den Bau von Anlagen und Maschinen, was die Stahlnachfrage belebt. Analysten hatten jüngst von höheren Stahlpreisen in Europa gesprochen und ­damit die Hoffnung genährt, die Stahlsparte von thyssenkrupp könnte in diesem Jahr operativ wieder profitabel werden.

