thyssenkrupp: Aktien-Nachfrage gestiegen

thyssenkrupp will 2022 das Wasserstoff-Joint-Venture Uhde Chlorine Engineers an die Börse bringen. Details zu den Plänen will der Konzern auf einem Kapitalmarkttag am 13. Januar veröffentlichen. Im Rahmen einer Börsennotierung könnte der im MDAX notierte Konzern über den Verkauf von Aktien Geld einnehmen.

Gleichzeitig würde der Wert der Sparte durch die Notierung besser sichtbar, was sich positiv auf den Börsenwert des Mutterkonzerns auswirken könnte. Für das laufende Geschäftsjahr plant der Vorstand mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) zwischen 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro nach 796 Millionen im Geschäftsjahr 2020/21.

