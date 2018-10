Wunschanalyse der Woche: Amadeus IT

€uro am Sonntag

Mit der Bilanz für das dritte Quartal wird der spanische Entwickler von IT-Systemen zur Verarbeitung von Transaktionen in der Flug-, Hotel- und Tourismusbranche am 7. November voraussichtlich auch über die abgeschlossene Integration der US-Firma TravelClick berichten.Die Madrilenen hatten den Entwickler von Cloud-fähiger Software für Hotelbuchungen im August für 1,52 Milliarden Dollar Cash aus dem Portfolio eines Finanzinvestors übernommen. Knapp 48 Prozent von 4,8 Milliarden Euro Umsatz fährt Amadeus in Europa ein. Deutliches Wachstum erwarten die Analysten allerdings vor allem im Raum Asien-­Pazifik, wo die Spanier rund ein Fünftel ihres Geschäfts haben, und in Nordamerika.vor dem jüngsten Zukauf ein weiteres Fünftel seines Umsatzes. Für das nächste Jahr erwarten Analysten bei Umsatz und Gewinn pro Aktie jeweils Zuwächse von zehn Prozent. Nach dem jüngsten deutlichen Kursrutsch als Folge der Gewinnmitnahmen auf breiter Front an den Börsen sollten die anspruchsvoll bewerteten Papiere ihren Höhenflug wieder aufnehmen. Spekulativ.

Branche: Software

Firmensitz: Madrid, Spanien

Börsenwert: 31,7 Mrd. €



