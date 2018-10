Hot Stock der Wall Street: Endeavour Mining

€uro am Sonntag

Noch steckt das Unternehmen in der Umstrukturierung. 2017 baute Endeavour 663.000 Feinunzen Gold ab. 2019 peilt Montessus 800.000 Unzen an.. 30 Prozent der Aktien hält der ägyptische Telekommilliardär Naguib Sawiris über seine Investmentfirma La Mancha. Weitere Großanleger sind BlackRock , Van Eck, Wellington. Milliardär Paul Singer ist über seinen Hedgefonds Elliott Management mit knapp vier Prozent dabei. Nimmt man alle wesentlichen Kosten, muss der Konzern 870 Dollar aufwenden, um eine Unze Gold abzubauen. Beim aktuellen Goldpreis bleibt eine schöne Marge., wirft pro Jahr zwischen 125 und 150 Millionen Dollar Cash ab. Ab Mitte 2019 fördert das Hoffnungsprojekt Ity an der Elfenbeinküste, hier soll eine Feinunze unter 500 Dollar kosten. Es wird ein freier Cashflow von 150 Millionen Dollar jährlich erwartet. Die Dividendenrendite soll zwei bis vier Prozent betragen.

Branche: Rohstoffe

Firmensitz: George Town, Cayman Islands

Börsenwert: 1,4 Mrd. €



