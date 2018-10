Hot Stock der Wall Street: NXP Semiconductors

€uro am Sonntag

Im Juni begann die Übernahme durch Qualcomm zu scheitern, seitdem befindet sich der Kurs auf Talfahrt. Hedgefonds hatten sich im Vorfeld eingedeckt in der Hoffnung auf eine höhere Übernahmeprämie. Diese Investoren suchen jetzt das Weite.zwischen den USA und China zurück. Pekings Kartellbehörde blockierte den Deal. Qualcomm wollte 127,50 Dollar je Aktie beziehungsweise 44 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Nun brach der Börsenwert auf rund 26 Milliarden Dollar ein. Das Gewinnvielfache für 2019 beträgt zehn. Die Bilanz ist frei von Schulden.. Vorstandschef Richard Clemmer kündigte einen Fünf-Milliarden-Dollar-Aktienrückkauf an. Er kann fast ein Fünftel der Aktien einziehen. Die größte Sparte Auto soll um sieben bis zehn Prozent jährlich bis 2021 wachsen, kündigte Clemmer an. Die Industriesparte soll um acht bis elf Prozent zulegen.

Branche: Halbleiter

Firmensitz: Eindhoven (Niederlande)

Börsenwert: 24,7 Mrd. €



