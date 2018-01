Wunschanalyse der Woche: Bayer

€uro am Sonntag

Saatgut und Pflanzenschutzmittel sind langfristig attraktive Märkte, weil mit wachsender Weltbevölkerung immer mehr Menschen ernährt werden müssen. Um die Finanzierung des 66 Milliarden Dollar teuren Deals zu erleichtern, hat Bayer seine Beteiligung an der ehemaligen Spezialchemiesparte Covestro in dieser Woche auf jetzt 14,2 Prozent weiter reduziert.Xarelto sollte derweil weiter gute Resultate liefern. Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung neuer Medikamente ist die Krebsbekämpfung. Das größte Fragezeichen aus Sicht der Aktionäre ist die Integration von Monsanto . Solche Großprojekte werfen in der Praxis oft hartnäckige Probleme auf.der Kartellbehörden für den Monsanto-Deal als ein positives Signal aufnehmen. Auf längere Sicht aber bringt die Fusion mit Monsanto zusätzliche Risiken in den Konzern. Wir sehen die Bayer-Aktie darum weiterhin als eine Halteposition.

Branche: Pharma/Chemie

Firmensitz: Leverkusen

Börsenwert: 87,1 Mrd. €



