Wunschanalyse der Woche: Daimler

Das Marktumfeld ist für die etablierten Automobilhersteller deutlich härter geworden. Der weltweite Autoabsatz hat vermutlich den Höhepunkt erreicht, der Handelskrieg bringt zusätzliche Risiken. Die Aktie des Stuttgarter Primus im Premiumsegment hat im Zwölf­monatsvergleich über 20 Prozent eingebüßt.zu Belastungen. Das Bankhaus Lampe etwa hatte das Papier der Schwaben unlängst wegen der unsicheren Perspektiven und Konjunktursorgen auf "Halten" zurück­gestuft. Vor dem designierten Daimler-Chef Ola Källenius, der ab der Hauptversammlung am 22. Mai von Dieter Zetsche übernimmt, liegt ein schwieriger Weg: Tendenziell schwächer werdendem Absatz stehen hohe Investitionen in E-Mobilität, die Digitalisierung und autonomes Fahren gegenüber.wie die mit dem Premiumrivalen BMW , die viele Milliarden sparen könnten. Die Prognose für 2019 im­pliziert laut Lampe eine sinkende operative Profitabilität. Daimler selbst stellt für das ­laufende Jahr eine leichte Steigerung von Absatz, Umsatz und Ebit in Aussicht. Halten.

Branche: Automobilhersteller

Firmensitz: Stuttgart

Börsenwert: 56,6 Mrd. €













