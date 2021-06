Wunschanalyse der Woche: QUALCOMM-Aktie

€uro am Sonntag

Chipentwickler QUALCOMM ist bekannt für seine zentralen Steuerungschips in Mobiltelefonen und das größte Portfolio für Lizenzen für Smartphones und mobile Kommunikation. Bisher noch wenig präsent in der Wahrnehmung der Investoren und damit auch im Börsenwert des Konzerns aus San Diego ist die Erweiterung des Geschäfts auf zusätzliche Wachstumsmärkte. Für das Internet der Dinge etwa werden Chips für Geräte und Maschinen benötigt, die Anschluss an das Web bekommen.

Qualcomm denkt auch an Chips für die Autoindustrie. Samik Chatterjee, Analyst der US-Bank JPMorgan, sieht die Einnahmen aus Lizenzen für Patente wie 5G-Mobilfunk zwar als Geschäft mit geringem Zuwachs, aber mit ausreichenden Zuflüssen, um attraktive Ausschüttungen an die Aktionäre zu finanzieren. Für das Geschäftsjahr bis Ende September erwarten Analysten 32,2 Milliarden Dollar Erlös, 48 Prozent mehr als im Vorjahr. Üblich sind Zuwächse von bis zu zehn Prozent. Das Geschäft jenseits von Smartphones liefert nach Schätzungen von Analyst Chatterjee bereits 22 Prozent der Erlöse. Geduldige Anleger steigen ein.

