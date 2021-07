Wunschanalyse der Woche: Siemens-Aktie

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag





Der Münchner Technologiekonzern Siemens ist ein Paradebeispiel für einen gelungenen Umbau. Ex-Chef Joe Kaeser hat mit der Abspaltung der Lichttechnik, dem Börsengang der Medizintechnik und im Herbst mit der Abspaltung und dem Spin-off des Energiebereichs die Weichen für eine Konzentration von Siemens auf die Digitalisierung in Industrie, Infrastruktur und Verkehrstechnik gestellt. Nachfolger Roland Busch arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung dieses Ansatzes und will in Kürze Maßnahmen vorstellen, wie die enormen Wachstumspotenziale der Digitalisierung noch besser genutzt werden können.

, dass das Konzept greift: In den Kernsparten Digital Industries (Industriedigitalisierung) und Smart Infrastructure (smarte Gebäudetechnik) zogen die operativen Margen deutlich an. In der Verkehrstechnik Mobility stagnierte die Profitabilität, lag aber mit gut neun Prozent auf hohem Niveau. Der Konzern steigerte den operativen Gewinn um rund ein Drittel, übertraf die Erwartungen deutlich und hob die Jahresprognose an. Attraktiv.

