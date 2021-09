SynBiotic: Berauschende Aussichten

€uro am Sonntag

Die Ziele sind hoch gesteckt. Vor einem Jahr war SynBiotic angetreten, um der führende Player auf dem europäischen Cannabis-Markt zu werden. Jetzt nimmt die Story immer mehr Fahrt auf. So tut sich bei der Legalisierung von Cannabis einiges. Bereits seit 2017 ist das Rauschmittel in Deutschland für medizinischen Zwecke zugelassen und seit Juli werden entsprechende Medizinprodukte in Apotheken verkauft. In vielen anderen Ländern Europas gibt es ähnliche Entwicklungen, in Spanien und den Niederlanden ist sogar der Cannabis-Konsum erlaubt. Cannabis-Vorreiter Kanada ist noch weiter. Dort sind auch cannabishaltige Lebensmittel und Getränke erlaubt.

Das Potential ist riesig. Allein der Markt für medizinische Anwendungen wie zur Linderung von Schmerzen, Angst oder Stress liegt jährlich weltweit bei etwa 250 Milliarden Dollar. Synbiotic arbeitet fleißig an der Entwicklung des Unternehmens. Im Mai wurde Geca Pharma übernommen. Dadurch verfügen die Münchner nun für medizinisches Cannabis über die erforderlichen Lizenzen nach Arzneimittelgesetz und -verordnung. Im April hatten die Bayern die Komplettübernahme einer Forschungs- und Entwicklungsplattform angekündigt, auf der Wirkstoffkombinationen aus Cannabissorten und Cannabinoiden erforscht und patentiert werden können. Produktseitig hat SynBiotic seit Juni ein Cannabidiol-(CBD)-Lifestyle-Produkt am Start.

Vor wenigen Wochen wurde ein neuartiger CBD-Ersatz-Extrakt ohne Hanf vorgestellt, der deutlich effektiver sein soll. Die Erwartungen sind hoch. Nach Erlösen von 9,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr soll der Umsatz 2023 bei 50 Millionen Euro liegen. Wird die Aktie annähernd bewertet wie der Sektor, dann hat SynBiotic auf Sicht von zwei Jahren das Zeug zum Vervielfacher.

Cannabis-Player Tilray erlöst 210 Millionen Dollar und kostet 6,2 Milliarden Dollar. SynBiotic erlöst 9,2 Millionen, kostet 76 Millionen Euro. Nur mit Limit ordern!

