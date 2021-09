Hot Stock der Wall Street: The Beauty Health Company

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Das Flaggschiffprodukt HydraFacial verkauft sich blendend über Kosmetiker und den Einzelhandel. HydraFacial nutzt eine patentierte Technologie, um das Gesicht zu reinigen und zu pflegen. In 87 Ländern ist das Produkt erhältlich. Die Kalifornier bauen den Vertrieb in Asien und Europa aus. Sie warben Führungskräfte von LVMH, Estée Lauder und Coty im Ausland ab. Jedes Jahr gibt es Millionen von Behandlungen, die 30 Minuten dauern und im Schnitt 200 Dollar kosten.

In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich der Umsatz von 47 auf 114 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr erhöhte Vorstandschef Clint Carnell die Umsatzprognose auf 235 Millionen Dollar, vormals war er nur von 200 Millionen Dollar ausgegangen. Im zweiten Quartal akquirierte er vier Vertriebspartner in Deutschland, Australien, Frankreich und Mexiko für 35 Millionen Dollar. Weltweit sind die Aussichten im Beauty-Markt glänzend, Konsumenten geben immer mehr Geld für Cremes, Lotionen und Behandlungen aus.

