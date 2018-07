Hier stimmt was nicht! Wettbieten um Sky und weitere Blockbuster

€uro am Sonntag

Auf der Jagd nach Inhalten und Kunden sind Ikone Disney und Kabelriese Comcast in einem Wettbieten um das Filmstudio 21st Century Fox (Fox) und den Bezahlsender Sky aneinandergeraten.hat Disney bei Fox den Konkurrenten ausgestochen. Bei der britischen Sky zeigt Comcast mit 14,75 Pfund pro Aktie das höchste Gebot. Die Aktien von Fox und Sky haben erheblich an Wert gewonnen und notieren auf Spitzenwerten. Die Luft ist aber dünn geworden. Es ist nämlich fraglich, ob die entsprechenden Deals am Ende auch von den Kartellbehörden durchgewunken werden. Wenn nicht, kann die Übernah­meprämie schnell wieder weg sein. So gesehen, könnten Gewinnmitnahmen bei Aktien von Fox und Sky angebracht sein.dürfte aber an anderer Stelle weitergehen, durchaus mit Chancen für risikobereite Anleger. Paramount Studios etwa gehört zu Viacom (ISIN: US 925 53P 201 1) , das auch mit dem Musiksender MTV unterwegs ist. Die Firma ist in einen Zwist um Großaktionär Familie Redstone mit dem ebenfalls zu ­deren Einflussbereich zählenden Fernsehsender CBS verwickelt. Deshalb wird die Aktie im historischen Vergleich niedrig bewertet.wird Sony (JP 343 500 000 9) . Zu Unrecht. Die Japaner haben mit Columbia Pictures ein großes Studio, sind mit der Playstation bei elektronischen Spielen vertreten und haben einen der größten Musikrechtekataloge. Schon lange drängen Aktivisten zu einer Aufspaltung. Nun könnte der richtige Moment gekommen sein.bei Lions Gate Entertainment . Bekannt etwa für die Filmserie "Die Tribute von Panem", verfügt der kanadische Medienkonzern über 8.000 Filmrechte und produziert Erfolgsserien. Vom Höchstkurs ist die Aktie (CA 535 919 401 9) zudem noch 50 Prozent entfernt.______________________