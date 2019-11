Frankfurt intern: Shop Apotheke Europe - Doping dank E-Rezept?

€uro am Sonntag

Um bisher ein rezeptpflichtiges Medikament online zu kaufen, muss das rosa Zettelchen ­adressiert, frankiert und an die Online-­Apotheke geschickt werden. Mit der ­digitalen Verschreibung entfielen diese Hürden, während die Versandapotheke deutlich weniger Bearbeitungsaufwand hätte.

In Ländern mit E-Rezept, wie den USA oder Schweden, werden gut zehn Prozent aller verschriebenen Medikamente im Internet gekauft. In Deutschland wird aktuell bloß ein Prozent aller rezeptpflichtigen Präparate online erworben. Bisher hatte Feltens jedoch nicht erwartet, dass Ärzte das E-Rezept zu Beginn häufig nutzen. Nun aber wird wohl über Straf- oder Bonuszahlungen nachgedacht, um die Anwendungsrate zu beschleunigen. Allerdings dürfte der Startschuss erst Mitte 2021 fallen.

Die Neunmonatszahlen aber lassen einen weiteren Wachstumsschub ohnehin unnötig erscheinen. Der Umsatz stieg um 31 Prozent auf 509,2 Millionen Euro. Operativ schwarze Zahlen werden unverändert im Jahr 2020 erwartet, während der Konzern in Kernmärkten wie Deutschland bereits profitabel ist. Ein Risiko aber bleibt: Der Bund will Versandapotheken verbieten, Rabatte auf Medikamente zu geben. Das Vorhaben würde Online-Apotheken einen starken Wettbewerbsvorteil nehmen. Weil das Verbot jedoch im Konflikt mit EU-Recht steht, glaubt Feltens auch hier nicht an den großen Knall, sondern an einen Kompromiss. Aktuell hängt das Gesetz weiter in der Abstimmung zwischen der EU-Kommission und dem Gesundheitsministerium.















