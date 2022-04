Frankfurt intern: Vossloh-Aktie - Vossloh gefragt in Australien und China

€uro am Sonntag

von Lars Winter, Euro am Sonntag





Die Konzentration auf Bahninfrastruktur zahlt sich aus. Bei Befestigungssystemen für Schienen und Betonschwellen gehört Vossloh weltweit zu den führenden Anbietern. In den ersten Monaten des laufenden Jahres heimste die Firma große Aufträge ein, darunter eine Order aus Australien für die Lieferung von 1,3 Millionen Betonschwellen. Die Auslieferung ist von 2022 bis 2027 geplant. Der Auftrag im Wert von 90 Millionen Euro ist der größte in der Firmengeschichte.

Auch in China kommt Vosslohs Technologie gut an. Das belegen drei größere Orders in den ersten Monaten des Jahres. Weltweit werden Schienennetze ausgebaut und saniert. Angesichts der Milliarden, die in Europa und in den USA für den Ausbau der Bahninfrastruktur eingeplant sind, sollten Vosslohs Umsatz und Margen weiter steigen. Der Kurs der Aktie läuft dieser Entwicklung bisher hinterher. Ein möglicher Grund dafür: Einige Investoren befürchten, dass Vosslohs Großaktionär größere Anteile am Unternehmen veräußern könnte. Die Erben des im vergangenen Jahr verstorbenen Industriellen Heinz Hermann Thiele halten die Mehrheit an Vossloh. Wenn Verbindlichkeiten aus dem Erbe zu begleichen sind, müssten die Erben Vossloh-Aktien zu Geld machen.

Abseits der Börse könnten sich Beteiligungsfirmen für die Anteile interessieren. Für sie wäre Vossloh eine gute Wahl. Unrealistisch? Im vergangenen Jahr kaufte der US-Finanzinvestor Carlyle die Bahntechnikfirma Schaltbau.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaltbau Holding AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Schaltbau Holding AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Schaltbau Holding AG

Bildquellen: xxx, Börse Frankfurt

_______________________________