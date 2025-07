Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 87,50 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 87,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 528 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,69 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,50 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,73 EUR je Vossloh-Aktie.

