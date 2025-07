Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 85,90 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 85,90 EUR ab. Bei 83,90 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 86,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.931 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. 10,71 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 53,03 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,73 EUR je Vossloh-Aktie.

