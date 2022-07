Frankfurt intern: Warum es bei SDM gut läuft

€uro am Sonntag

von Lars Winter, €uro am Sonntag

Beim Börsenneuling SDM läuft es rund. Das bestätigte uns jüngst Firmenchef Oliver Reisinger auf einer Roadshow. Die Münchner zählen zu den führenden Sicherheitsdiensten in der bayerischen Landeshauptstadt und sind Spezialist für Werk- und Objektschutz. SDM sichert sowohl Wert- und Geldtransporte als auch Veranstaltungen und ist im Personenschutz aktiv. 2021 legte der Umsatz um rund ein Viertel auf knapp 13 Millionen Euro zu, das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) wuchs gar um mehr als 60 Prozent auf über 1,38 Millionen Euro.

Auch heuer will die Firma wachsen: Reisinger peilt ein Plus von mindestens 20 Prozent beim Umsatz an. Das Ebit soll bei 1,45 Millionen Euro landen, was allerdings einer Steigerung von lediglich fünf Prozent entsprechen würde. Die Prognose soll nach eigenen Aussagen im weiteren Jahresverlauf allerdings weiter konkretisiert werden und scheint sehr konservativ. Zum Halbjahr stehen beim Ebit bereits 1,26 Millionen Euro auf der Habenseite. Gelingt 2022 zudem noch eine Übernahme, könnte sich das Wachstum beschleunigen.

Seit dem IPO im November 2021 hat sich der Firmenchef schon mehr als ein Dutzend Firmen näher angesehen, mit zwei Gesellschaften wird noch intensiv verhandelt. Ein zusätzlicher Kick für das laufende Jahr wäre ein lukrativer Auftrag fürs diesjährige Oktoberfest. Sollte SDM den Zuschlag als Sicherheitsdienst für eines der großen Festzelte auf der Münchner Wiesn erhalten, dürfte allein das den Jahresumsatz um weitere fünf Prozent erhöhen. Die Entscheidung zur Auftragsvergabe kann täglich fallen. Ein Manko ist der geringe Streubesitz von 16 Prozent. Spekulative Anleger, die das nicht stört, wagen ein Investment.

Ausgewählte Hebelprodukte auf sdm SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf sdm SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf sdm SE

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

__________________________________