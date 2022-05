Hot Stock der Wall Street: Sysco Corporation-Aktie

€uro am Sonntag

Der Quartalsumsatz erhöhte sich um 41 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar. Das Unternehmen gewinnt aus eigener Kraft erhebliche Marktanteile hinzu. Dazu kam die im Februar abgeschlossene Übernahme des Konkurrenten Coastal Companies. Die Rentabilität verbesserte sich trotz hoher Inflation . Der Überschuss legte um 149 Prozent auf 167 Millionen Dollar zu. Dennoch unterschritt das Ergebnis die Erwartungen des Vorstands, was an höheren pandemiebedingten Kosten wie Zuschlägen fürs Personal lag.

Sysco betreibt 343 Werke, die über 650.000 Kundenstandorte beliefern. Es sind Restaurants, Krankenhäuser, Schulen, Hotels. Sie erhalten Waren von Gemüse über Obst und Käse bis hin zu Fleisch und Getränken, die wenige Stunden nach der Bestellung kommen. Zubehör fürs Kochen und Essen rundet das Sortiment ab. 51 Jahre in Folge erhöht Sysco die Dividende.

Tim Schäfer







