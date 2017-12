Aktionärsstreit bei Metro: Hoffnung auf Frieden

€uro am Sonntag

Bildquellen: Metro Group

verstorbene 78-jährige Milliardär war mit 21 Prozent an Media- Saturn beteiligt, Europas größter Elektronik-Handelskette.Mit dem Hauptgesellschafter Metro und später mit deren Abspaltung Ceconomy lag Kellerhals seit 2011 gerichtlich im Clinch über die Geschäftspolitik.auf ein Ende des jahrelangen Streits griffen die Anleger am Donnerstag und Freitag bei Ceconomy-Aktien zu. Die MDAX-Titel legten jeweils fünf und am Freitag um knapp drei Prozent zu und markierten den höchsten Stand seit der Abspaltung. "Die Kursentwicklung spiegelt die Hoffnung wider, dass es eine Einigung zwischen den Kellerhals-Erben und dem Management um die Strategie gibt", hieß es in Branchenkreisen. Ob es tatsächlich so kommt, sei aber fraglich. "Da werden viele Vorschusslorbeeren verteilt."Ceconomy war im Sommer aus dem Handelsriesen Metro hervorgegangen, der in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgeteilt wurde.