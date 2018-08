Bayer: Toxische Risiken

€uro am Sonntag

in den USA zieht die Bayer -Aktie weiter nach unten. Nach dem Schadenersatzurteil am vergangenen Wochenende gegen die US-Tochter Monsanto im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat drohen angeblich Sammelklagen wegen Schäden durch den Unkrautvernichter Dicamba. Ein angestrebtes Verbot des Mittels könnte zu weiteren Umsatzeinbußen bei Monsanto führen.Innerhalb einer Woche hat die Bayer-Aktie rund ein Fünftel ihres Werts verloren, zeitweise sackte sie auf 75,60 Euro ab und markierte ein neues Fünfjahrestief. 16 Milliarden Euro Börsenwert wurden vernichtet. Vor allem die Unsicherheit über eine Welle von Prozessen und Strafgeldern spiegle sich im Aktienkurs wider, sagte Baader-Bank- Analyst Markus Mayer.war die US-Tochter Monsanto zu einer Schadenersatzzahlung von 289 Millionen Dollar an einen krebskranken Mann verurteilt worden. Der hatte seine Erkrankung auf das von Monsanto entwickelte Unkrautvernichtungs­mittel Glyphosat zurückgeführt. Auf den US-Saatguthersteller, der kürzlich von Bayer für 63 Milliarden Dollar übernommen wurde, könnte deshalb eine Welle von mehreren Tausend ähnlichen Klagen zurollen.Bei ähnlichen Schadenersatzfällen wurden zwar am Ende Einigungen mit wesentlich nied­rigeren Summen erzielt, sodass die Belastungen tatsächlich geringer ausfallen. Die anhaltende Unsicherheit über Rechtsrisiken und jahrelange Gerichtsstreitigkeiten sind jedoch Gift für den Aktienkurs.

Weitere Rückstellungen

Offen ist auch, inwieweit Bayer für diese Risiken zusätz­liche Rückstellungen bilden muss. Der Konzern macht dazu keine Angaben. Ob und wann diese Rückstellungen erhöht werden müssten, sei derzeit schwer einzuschätzen, sagt Baader-Bank-Analyst Mayer. "Ich ­erwarte aber nicht, dass Bayer die Rückstellungen schnell hochfahren wird, denn das käme einem Schuldeingeständnis gleich, und das wäre in laufenden Gerichtsverfahren sicher nicht hilfreich."



Der drastische Kursverfall hat bereits Spekulationen befeuert, Bayer könnte nun wieder selbst zum Ziel einer Übernahme werden. Allerdings müsste ein potenzieller Käufer derzeit hohe Schulden und unkalkulierbare Risiken tragen, sodass eine solche Transaktion als unwahrscheinlich gilt.



Experte Mayer hofft nun auf die Vorlage der Quartalszahlen am 5. September, um weitere ­Informationen zu bekommen. Recht optimistisch ist er allerdings nicht: Auch danach werde die Unsicherheit über weitere Rechtsrisiken auf dem Aktienkurs lasten. Kaufempfehlungen gab es nach dem jüngsten Kurssturz dagegen von Goldman Sachs und der Commerzbank. Andere Häuser haben reihenweise ihre Kursziele gesenkt.









