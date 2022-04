TSMC-Aktie: Starkes Quartal für TSMC

€uro am Sonntag

Vor allem wegen der hohen Nachfrage nach Halbleitern für Smartphones, Computer und Autos legte der Umsatz um 36 Prozent auf umgerechnet 17 Milliarden Dollar zu. Das liegt knapp fünf Prozent über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten. An den für 2022 geplanten Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten, 40 bis 44 Milliarden Dollar, hält der Konzern fest, trotz der Corona-Ausbrüche in Shanghai und Shenzhen. Bei Bedarf werde es Änderungen bei den Prioritäten innerhalb des Budgets geben, sagte Chairman Mark Liu. Für 2022 stellt TSMC mehr als 68 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, 20 Prozent mehr. Das Zertifikat auf den Chip Power Index (WKN DA0 ABM) setzt breit auf die Branche.

Potenzial: Die Perspektiven sind glänzend. Die Sorge vor steigenden Zinsen belastet jedoch Tech- und Chipaktien. Kursschwäche nutzen.







