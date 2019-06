Hot Stock der Wall Street: Conagra Brands-Aktie

€uro am Sonntag

Es war ein Volltreffer. Gardein verkauft pflanzenbasiertes Essen für Veganer. Die Produkte schmecken stark nach Fleisch, das kommt gut an. Voriges Jahr legte der US-Einzelhandelsumsatz von Gardein um 29 Prozent auf 155 Millionen Dollar zu. Es sind zahlreiche neue Produkte wie Pflanzenhamburger oder vegane Hähnchenschlegel koreanischer Art geplant. Gardein hat in den USA laut Euromonitor ­einen Marktanteil von elf Prozent.

Konkurrent Beyond Meat liegt abgeschlagen mit zwei Prozent auf den hinteren Plätzen, obgleich die Aktie nach dem Börsengang durch die Decke ging. Das traditionelle Sortiment von Conagra ist durchwachsen. Die Snacks und verpackten Lebensmittel stagnieren. Dafür kommt das gekühlte und gefrorene Essen gut bei Verbrauchern an. Zur Gruppe gehören Ikonen wie die Tiefkühlkost von Marie Callender’s. Größter Kunde ist Walmart, auf die Supermarktkette entfallen 24 Prozent des Umsatzes. Chef Sean Connolly legt großen Wert auf ­Aktienrückkäufe und Dividenden.

Branche:

Firmensitz: Chicago, Illinois (USA)

Börsenwert: 12,6 Mrd. €

