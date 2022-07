Hot Stock der Wall Street: General Motors-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Während der Pandemie fuhr General Motors (GM) Rekordgewinne ein. Aufgrund der großen Nachfrage nach Neuwagen konnten die Detroiter die Preise kräftig erhöhen. Konzernlenkerin Mary Barra beschleunigt die Entwicklung von E-Autos. Sie will bis 2025 rund 35 Milliarden Dollar in elektrische und autonome Fahrzeuge investieren und plant, bis 2035 ausschließlich Elektrofahrzeuge anzubieten.

Auch GM hat mit höheren Materialkosten und Engpässen in der Lieferkette zu kämpfen, insbesondere bei Halbleitern. Weil die Verbraucher angesichts der hohen Inflation weniger Geld zur Verfügung haben, dürften viele den Kauf eines Neuwagens aufschieben. Trotzdem scheint der Kursrutsch der Aktie übertrieben. General Motors notiert deutlich unterhalb des Buchwerts. Das Gewinnvielfache beträgt nur noch etwa fünf.

