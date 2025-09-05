European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Montagnachmittag an Boden

So bewegt sich European Lithium

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 0,054 EUR zu.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,054 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,055 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.490.391 Stück gehandelt.

Bei 0,058 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,667 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,704 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net