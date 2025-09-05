DAX23.722 +0,5%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.867 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So bewegt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Montagnachmittag an Boden

08.09.25 16:10 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 0,054 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,054 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,055 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.490.391 Stück gehandelt.

Bei 0,058 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,667 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,704 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung