European Lithium Aktie News: Anleger greifen bei European Lithium am Montagvormittag zu

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,053 EUR.

Das Papier von European Lithium legte um 09:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,053 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,053 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,052 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 343.975 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 0,058 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,506 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,004 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net