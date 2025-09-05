DAX23.737 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,69 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf European Lithium-Kurs

European Lithium Aktie News: Anleger greifen bei European Lithium am Montagvormittag zu

08.09.25 09:24 Uhr
European Lithium Aktie News: Anleger greifen bei European Lithium am Montagvormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,053 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 7,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von European Lithium legte um 09:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,053 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,053 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,052 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 343.975 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 0,058 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,506 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,004 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung