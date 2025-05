European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,030 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 08:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 0,030 EUR zu. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,030 EUR aus. Bei 0,030 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.000 Stück gehandelt.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,050 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 67,114 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 109,859 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net