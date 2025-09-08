European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,2 Prozent auf 0,054 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,054 EUR ab. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,051 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,051 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.341.380 European Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. 7,836 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Mit Abgaben von 73,507 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

