Blick auf European Lithium-Kurs

European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

09.09.25 16:09 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,2 Prozent auf 0,054 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,06 EUR 0,00 EUR 4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,054 EUR ab. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,051 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,051 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.341.380 European Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. 7,836 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Mit Abgaben von 73,507 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

