European Lithium Aktie News: European Lithium zündet am Dienstagvormittag Kursrakete

Aktie im Blick

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 0,052 EUR.

Um 09:09 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 0,052 EUR nach oben. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,052 EUR. Bei 0,051 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 33.850 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,058 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,728 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 267,606 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net