European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von European Lithium hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die European Lithium-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,029 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der European Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,029 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,029 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,029 EUR. Mit einem Wert von 0,029 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 768.533 European Lithium-Aktien.

Am 20.01.2025 markierte das Papier bei 0,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 72,917 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,694 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net