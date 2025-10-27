European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagnachmittag im Ausverkauf
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 12,4 Prozent bei 0,131 EUR.
Um 16:05 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 12,4 Prozent auf 0,131 EUR. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,131 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,140 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.777.031 European Lithium-Aktien umgesetzt.
Die European Lithium-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.03.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.
