Blick auf European Lithium-Kurs

European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagnachmittag im Ausverkauf

27.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 12,4 Prozent bei 0,131 EUR.

European Lithium Ltd
0,13 EUR -0,02 EUR -13,13%
Um 16:05 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 12,4 Prozent auf 0,131 EUR. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,131 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,140 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.777.031 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Die European Lithium-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.03.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

