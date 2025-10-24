DAX24.178 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,21 +0,4%Gold4.057 -1,7%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag mit roter Tendenz

24.10.25 09:22 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,142 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,14 EUR -0,01 EUR -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie notierte um 09:09 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 0,142 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,137 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,139 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 470.936 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf

Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck

European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein

