European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,142 EUR.

Die European Lithium-Aktie notierte um 09:09 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 0,142 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,137 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,139 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 470.936 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

