European Lithium Aktie News: European Lithium wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 0,138 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 0,138 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die European Lithium-Aktie bis auf 0,137 EUR. Bei 0,139 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 833.347 Aktien.
Die European Lithium-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.