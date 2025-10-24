European Lithium Aktie News: European Lithium wird am Mittag ausgebremst

Blick auf European Lithium-Kurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 0,138 EUR.

Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 0,138 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die European Lithium-Aktie bis auf 0,137 EUR. Bei 0,139 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 833.347 Aktien.

Die European Lithium-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

