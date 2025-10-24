European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 0,140 EUR abwärts.
Um 16:06 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,140 EUR ab. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,137 EUR ab. Bei 0,139 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.241.969 European Lithium-Aktien umgesetzt.
Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.
