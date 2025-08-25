DAX24.054 ±0,0%ESt505.400 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.468 -0,2%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,75 -0,1%Gold3.408 +0,3%
Aktie im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

28.08.25 16:10 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von European Lithium zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:05 Uhr 0,7 Prozent auf 0,055 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,055 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,055 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315.062 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,495 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,014 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,993 Prozent.

Am 11.09.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

