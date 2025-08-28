European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 0,052 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 0,052 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,052 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,055 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.419 European Lithium-Aktien umgesetzt.
Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,345 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 72,797 Prozent wieder erreichen.
Am 11.09.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.
