European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagvormittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,3 Prozent auf 0,115 EUR.

Die European Lithium-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 7,3 Prozent auf 0,115 EUR. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,114 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,118 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 1.417.229 Aktien.

Bei 0,299 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 160,000 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Mit Abgaben von 87,652 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

