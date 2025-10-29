European Lithium Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit European Lithium ein

European Lithium im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,3 Prozent auf 0,125 EUR.

Die Aktie notierte um 16:04 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 0,125 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,130 EUR. Bei 0,125 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.648.193 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 0,299 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 140,161 Prozent Luft nach oben. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 88,594 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

